ЕС выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Керчи

Флаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото

Флаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. ЕС выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Керчи, заявил в четверг журналистам представитель евроструктур.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — сказал РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

"Душераздирающе видеть, что было отнято столь много молодых жизней. Мы желаем полного и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил он.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.