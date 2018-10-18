ЕС выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Керчи

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. ЕС выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Керчи, заявил в четверг журналистам представитель евроструктур.
"Душераздирающе видеть, что было отнято столь много молодых жизней. Мы желаем полного и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил он.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.