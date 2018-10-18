Китай сожалеет о решении США выйти из Всемирного почтового союза

ПЕКИН, 18 окт — РИА Новости. Китай сожалеет о решении США выйти из состава Всемирного почтового союза (UPU), который остается важной международной организацией в сфере упрощения торговых процедур, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Со своей стороны мы сожалеем, что США решили выйти из Всемирного почтового союза, который является специальным международным агентством по почтовым вопросам и играет положительную роль в содействии упрощению торговых процедур", — сказал дипломат.

По его словам, UPU не первый союз, из которого США решили выйти, решение по этому вопросу должна принять американская сторона, и спекулировать на эту тему не стоит.

"Китай всегда придерживается принципов мультилатерализма и является важным участником UPU, мы продолжим работать с другими его членами и вносить вклад в международные почтовые дела", — подчеркнул Лу Кан.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США намерены выйти из Всемирного почтового союза (UPU), если в течение года не удастся пересмотреть действующие соглашения в пользу Вашингтона. В администрации США заявили, что Вашингтон недоволен занижением организацией тарифов, которые позволяют Китаю и ряду других стран отправлять товары в США по более низким ценам, чем стоимость отправлений для американских компаний на территории Америки. В Вашингтоне надеются, что в результате переговоров удастся достичь более выгодных тарифов, чтобы сократить ущерб для американских производителей.