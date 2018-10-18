Сотрудничество Киева с МВФ под угрозой, считает украинский экономист

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) оказалось под угрозой; если Украина и получит очередной кредитный транш, он будет очень дорогим, считает украинский экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Накануне Кабмин Украины отсрочил повышение цен на газ, продлив до 27 октября действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен. Правительство приняло это постановление еще в марте 2017 года, оно предусматривало, что спецобязательства по продаже газа по сниженной цене для нужд населения и ТЭК будут действовать до 1 апреля 2018 года. Позднее действие документа несколько раз продлевалось. МВФ в рамках сотрудничества с Киевом настаивает на отмене спецобязательств и переходе к рыночным ценам.

"Решение МВФ по Украине, которое ожидалось на этой неделе, вряд ли уже будет принято. Ход развития событий в Киеве не даст на это возможности. Сотрудничество с МВФ под угрозой, судьба внешнего финансирования под угрозой, выход на внешние рынки заимствования капитала под угрозой", — написал Устенко на своей странице в Facebook.

При этом экономист уверен, что даже если Киев и получит очередной кредитный транш от МВФ, он не будет дешевым. "Украине вряд ли дадут дешевле, чем под 9%. Надеюсь не надо объяснять, что это безумно дорого. Даже долги прошлого года были сделаны на 1/5 дешевле, а это было не самое успешное размещение европейских бондов", — отметил Устенко.

Он также добавил, что попытки политиков "тестировать на прочность" независимость Национального банка Украины могут привести к плачевным последствиям. При этом экономист отметил, что для страны более выгодно инвестирование, чем кредитные вливания, однако на Украине для этого не создан надлежащий бизнес-климат. "Попытка перевести все на премьера (Владимира) Гройсмана и сделать его стрелочником провалится, он не крайний в этой игре, и это понятно всем", — считает Устенко.

Вместе с тем, по его мнению, в долгосрочной перспективе на Украине все будет хорошо, а в среднесрочной в стране резко увеличиться турбулентность. "На сколько длинна среднесрочная перспектива — вопрос открытый. Пристегнитесь, дамы и господа!", — резюмировал он.

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью которой Киев уже сейчас сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год. Киев также должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.