В Норвегии суд не стал продлевать арест Бочкарева, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 18 окт – РИА Новости. Норвежский суд не стал продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

До этого арест Бочкарева продлевался до 18 октября. Слушания по поводу ареста прошли в Осло в четверг. Если полиция безопасности Норвегии будет обжаловать решение суда, то Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом, добавила NRK.

Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.

МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.