В Раде предложили объявить траур из-за трагедии в Керчи

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич предложил в пятницу объявить день траура на Украине из-за трагедии в колледже в Керчи.

"Прошу подержать инициативу и обратиться к президенту Украины с просьбой объявить день траура на Украине завтра (в пятницу — ред.)", — заявил Шуфрич на заседании Рады в четверг.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.