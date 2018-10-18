КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Верховная рада приняла закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами "страны-агрессора".

Такое решение поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — Прим. ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.