Молдавский парламент отказался внести в конституцию пункт о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента одобрили в первом чтении законопроект о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, но второе чтение он не прошел.

От голосования отказались четыре фракции — социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы.

"Пятьдесят четыре голоса было отдано за поддержку <…>. Если бы 13 депутатов — либерал-демократы и либералы — не покинули зал заседания, то проект мог бы быть утвержден", — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Согласно местному законодательству, для изменения конституции необходимо, чтобы проект поддержали 67 депутатов.

"Это провал страны, у которой был шанс создать европейское будущее. Мы рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу европейской интеграции. Возможно, он будет проведен в тот же день, что и парламентские выборы (24 февраля 2019 года. — Прим. ред.)", — заключил Канду.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию. Демократы хотят закрепить курс страны на евроинтеграцию. Они ссылаются на постановление конституционного суда от 9 сентября 2014 года, в котором "ориентация на европейские демократические ценности" была названа "определяющим элементом конституционной идентичности Молдавии".