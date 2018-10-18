Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна готовят обращение в ЕСПЧ

ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян сообщил в интервью РИА Новости, что его адвокаты готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с обвинениями армянских властей в свержении конституционного строя.

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В рамках дела о разгоне акций протеста обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

"Я не то, что допускаю, обязательно туда (в ЕСПЧ – ред.) обращусь, если такая необходимость будет. Вопрос в том, что для этого надо пройти все внутристрановые процедуры", — сказал Кочарян.

При этом он отметил, что есть отдельные случаи, когда принимаются дела и до прохождения внутристрановых процедур, если наблюдается очевидное давление на суды."В моем случае такое давление есть, и сейчас адвокаты готовят уже это обращение", — добавил Кочарян.

При это назвал чем-то невиданным в истории Армении телефонный разговор между начальником Специальной следственной службы и главой Службы нацбезопасности о деле про свержение конституционного строя. "Скандал такой, после которого, по крайней мере, должна была последовать серия отставок. Но все они продолжают занимать свои должности, все они чувствуют себя достаточно комфортно, продолжают делать то, чем занимались. Хотя объективно говоря, они были пойманы во время совершения преступления. Потому что давление на суды – это прямое уголовное преступление. А они продолжают занимать свои должности", — сказал Кочарян.

По словам экс-президента, сам этот факт уничтожает уголовное дело, где он является фигурантом. "Для Европейского суда по правам человека этого факта вполне достаточно. Само уголовное дело просто сфабриковано, там нет ничего. Я называю это правовым мусором, другого слова трудно найти", — подчеркнул Кочарян.

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы нацбезопасности заявляет главе специальной следственной службы, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом директор Службы национальной безопасности заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.