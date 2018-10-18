Лидеры ЕС после переговоров по Brexit отправились вместе пить пиво

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Часть лидеров ЕС, участвовавших в переговорах по Brexit, после их безрезультатного завершения поздно вечером в среду отправились пить пиво в один из ресторанов на историческом центре Брюсселя, рассказал журналистам в четверг премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

"Да, было очень хорошо, была картошка фри и пиво, мы же в Брюсселе, было мило", — сказал премьер журналистам, которые интересовались, действительно ли лидеры вместе ходили пить пиво после переговоров.

"Просто очень важно, чтобы после переговоров была также возможность разговаривать, потому что человеческие отношения порой очень важны", — ответил он на вопрос, означала ли эта встреча, что лидеры отмечали шампанским Brexit.

Состоявшиеся накануне вечером переговоры по вопросам выходу Британии из ЕС не принесли каких-либо результатов или прорыва. Предполагается, что переговоры продолжатся в ближайшие недели, при этом рассматривается вариант продления переходного периода.

Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договорённости об условиях Brexit, определён в 21 месяц — до начала 2021 года.