В Чили произошел крупный разлив нефти

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 720 тысяч литров нефти аргентинской нефтегазовой компании YPF разлилось в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго (Огненная Земля) в среду, сообщила местная радиостанция BioBio.

Согласно информации, полученной от YPF, загрязнено около шести тысяч квадратных метров местной реки, которая течет рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Местные власти ввели режим ЧС, на месте разлива действует оперативный комитет по экстренным ситуациям национального управления по чрезвычайным ситуациям.

YPF начала устранять последствия аварии. Экстренные службы прибудут на место разлива, чтобы определить уровень загрязненности и соответствующие методы очистки, передает радиостанция. Как заявили власти, очищать реку могут до нескольких недель.

Пока информации о пострадавших от разлива нефти людей или животных не поступало, отмечает BioBio.

YPF — основная нефтегазодобывающая компания Аргентины, лидер во всех отраслевых сегментах. Доля компании на рынке страны превышает 43%. Компания управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами, а также сетью из более чем 1,5 тысячи заправочных станций. Три года назад южноамериканское государство стало чистым импортером энергоресурсов из-за снижения внутренней добычи нефти и газа на фоне ухудшения инвестиционного климата.