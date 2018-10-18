Порошенко поздравил украинских депутатов в ПАСЕ с "победой" над Россией

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы поблагодарил их за работу в Брюсселе. Заявление приводится на сайте главы государства.
По его словам, "сценарий" Москвы заключался в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге, но сейчас в России "растеряны и не знают, что делать".
Ранее делегация Украины на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой и при этом выкрикивала националистские лозунги.
Депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда российская ведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться. Глава делегации Владимир Арьев закрыл перед девушкой дверь, заявив, что вход в комнату запрещен тем, кто поддерживает "оккупацию Крыма".