Порошенко поздравил украинских депутатов в ПАСЕ с "победой" над Россией

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы поблагодарил их за работу в Брюсселе. Заявление приводится на сайте главы государства.

"Я инициировал эту встречу для того, чтобы поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу", — сказал Порошенко украинским парламентариям.

По его словам, "сценарий" Москвы заключался в том, чтобы провести "триумфальную русскую осень или русскую весну" в Страсбурге, но сейчас в России "растеряны и не знают, что делать".

Ранее делегация Украины на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой и при этом выкрикивала националистские лозунги.

Депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда российская ведущая Ольга Скабеева попыталась к нему прикоснуться. Глава делегации Владимир Арьев закрыл перед девушкой дверь, заявив, что вход в комнату запрещен тем, кто поддерживает "оккупацию Крыма".