В ШОС договорились о мониторинге интернета для борьбы с терроризмом

БИШКЕК, 18 окт — РИА Новости. Совет региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) договорился в четверг в столице Киргизии о мониторинге угроз террористического характера в интернете, заявил директор антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Асылбек Кожобеков.

"Достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе в вопросах усиления антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, мониторинга угроз террористического характера в глобальном информационном пространстве и обеспечения кибербезопасности", — сказал Кожобеков журналистам.

Также советом РАТС ШОС утверждены планы работы исполнительного комитета организации, мероприятий экспертных групп по вопросам пограничного сотрудничества и противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Кроме того, одобрен проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РАТС ШОС и секретариатом Ассоциации национальных полиций государств Юго-Восточной Азии — АСЕАНАПОЛ.

В 33-м заседании совета РАТС ШОС принимают участие делегации России, Киргизии, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.