Канцлер Австрии пожелал быстрого выздоровления пострадавшим в Керчи

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Кареты скорой помощи у Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

ВЕНА, 18 окт — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования в связи с событиями в колледже Керчи и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Мои мысли с семьями жертв ужасной стрельбы в колледже в Керчи. Я желаю всем пострадавшим быстрого выздоровления", — написал Курц на своей страничке в Twitter.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.