Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве в Стамбуле погиб в ДТП в Эр-Рияде.
Подробности о месте или времени ДТП пока неизвестны.
Обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, ее не пустили в здание, а после пяти часов ожидания сотрудник консульства сообщил девушке, что мужчина уже ушел и ждать его больше не нужно.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за расследованием дела об исчезновении саудовского журналиста и приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по расследованию