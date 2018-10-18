Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве в Стамбуле погиб в ДТП в Эр-Рияде.

По данным СМИ, лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани приехал в Турцию 2 октября с остальными четырнадцатью гражданами королевства. Группу подозревают в причастности к убийству Хашукджи.Подробности о месте или времени ДТП пока неизвестны.

Обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, ее не пустили в здание, а после пяти часов ожидания сотрудник консульства сообщил девушке, что мужчина уже ушел и ждать его больше не нужно.

© AFP 2018 / Sabah Newespaper Стоп-кадр с видео, сделанного 10 октября 2018, и распространенный турецкой полицией через газеты, изображающий гражданина Саудовской Аравии Мешале Сааде Эль Бостани, предположительно причастного убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи © AFP 2018 / Sabah Newespaper Стоп-кадр с видео, сделанного 10 октября 2018, и распространенный турецкой полицией через газеты, изображающий гражданина Саудовской Аравии Мешале Сааде Эль Бостани, предположительно причастного убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за расследованием дела об исчезновении саудовского журналиста и приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по расследованию