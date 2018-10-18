МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Москве и Парижу не удается восстановить работу межправительственной и парламентской комиссии.

Лавров отметил успех "Трианонского диалога", в котором встречаются представители гражданского общества, ученых, политологов.

"К сожалению, пока более формальные межправительственные и межпарламентские структуры не столь активны, как общественность двух стран. По-прежнему не можем возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ею руководят председатели правительств России и Франции", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Он отметил, что данная комиссия давно не собиралась, хотя структура на уровне министров экономики, которая готовит ее заседание, уже возобновила контакты.

Кроме того, "было бы правильно, если бы большая парламентская комиссия возобновила свою деятельность — президент Франции (Эммануэль) Макрон неоднократно выражал в этом заинтересованность", добавил Лавров.