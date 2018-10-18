Спецслужбы за год задержали более 150 подозреваемых в терроризме

БИШКЕК, 18 окт — РИА Новости. Спецслужбы России и стран Средней Азии задержали и экстрадировали за прошедший год более 150 подозреваемых в терроризме, заявил директор антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Асылбек Кожобеков на заседании совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

"Совместными усилиями компетентных органов Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана во второй половине 2017 года и первом полугодии 2018 года установлены, задержаны и экстрадированы более 150 граждан, находящихся в розыске по линии борьбы с терроризмом", — сказал Кожобеков.

При этом спецслужбами стран ШОС обеспечен обмен информацией о деятельности террористических организаций "Исламского государства"*, "Джабхат ан-Нусра"*, "Хизб ут-Тахрир"*, "Исламского движения Восточного Туркестана"* и других.

"За последние годы предотвращено большое количество терактов на пространстве ШОС, нанесен серьезный урон террористическим группировкам… Особое внимание уделяется вызовам и угрозам, исходящим со стороны лиц, выезжающих в регионы с повышенной террористической активностью, а также возвращающихся на территории государств-членов ШОС", — добавил Кожобеков.

В 33-м заседании совета РАТС ШОС принимают участие делегации России, Киргизии, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

*Террористическая организация, запрещенная в России.