Отношения России и Европы быстро восстанавливаются, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Отношения России со странами Европы быстро восстанавливаются, но Еврокомиссия находится под влиянием государств, которые не хотят хороших связей с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, у нас сейчас очень быстро восстанавливаются отношения с европейскими странами. Не могу сказать того же про Европейскую комиссию", — сказал Лавров в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

По словам министра, ЕК пока еще находится, "в плену того, что вы называете "солидарностью", "консенсусом", когда небольшая группа стран, которая не хочет хороших отношений с Россией, заставляет всех остальных выдерживать "низкий профиль".

"Но я уверен, что национальные интересы, которые сейчас все больше и больше проявляются в ходе дискуссии о будущем Европейского союза, все-таки обеспечат то, что реформы, о которых в том числе говорит президент Франции (Эммануэль) Макрон, будут отражать консенсус не в том виде, что меньшинство может блокировать интересы большинства, а в том, что будет выбран какой-то срединный путь, и не всегда позиция Евросоюза по отношению к России будет опираться на наименьший, самый негативный знаменатель. Думаю, что не всегда мы будем видеть ситуацию, когда политику Евросоюза в отношении России во многом, а порой в решающей степени, определяют государства, которые выходят из Европейского союза", — добавил министр.