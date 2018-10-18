Названо имя американского пилота, погибшего при крушении Су-27 на Украине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал имя американского пилота, который погиб при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области. Заявление опубликовано на сайте Брауна.

Вторым пилотом оказался подполковник Сет "Джетро" Нерин. В сообщении говорится, что Неринг отдал жизнь, служа штату и государств. В память о Неринге на здании законодательного собрания Калифорнии приспустят флаги.

Инцидент произошел на учении "Чистое небо — 2018". При крушении истребителя погибли американский и украинский военнослужащие.

По данным СМИ, перед падением летчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. Версия о недопонимании между пилотами также исключалась: украинец знал английский язык.

В командовании воздушных сил ВСУ отмечают, что Су-27 был исправен, хотя в СМИ появилась информация, что разбившийся истребитель исчерпал свой ресурс еще в 2009 году.