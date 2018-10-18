Лавров надеется, что угрозы США из-за Ирана не подействуют на бизнес в ЕС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что угрозы США из-за сделки по иранскому атому не подействуют на европейский бизнес.

"Надеюсь, что угрозы, звучащие из Вашингтона, который не только вышел из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.), но и требует от других прекратить участие в этой договоренности, являющейся одной из важнейших за последние годы, не будут иметь действия на европейский бизнес", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Глава МИД РФ добавил, что сейчас идет интенсивная работа европейской "тройки" (Великобритания, Франция и Германия), России, Китая и Ирана по сохранению СВПД уже без США.

"Для этого необходимо разработать механизмы, которые позволят все, о чем договаривались, обеспечивать, включая предоставление экономических выгод Ирану, который будет выполнять свои обязательства в новых условиях. Эта работа включает много технических проблем, финансовых и банковских процедур, но ей занимаются", — отметил Лавров.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.