Россия готова к третьему "нормандскому" саммиту, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия поддерживает проведение третьего саммита по Донбассу в "нормандском формате", но при условии его хорошей подготовки, так как решения предыдущих саммитов не выполняются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Францией в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения минских договоренностей, продукта совместной работы лидеров России, Франции, Германии и Украины. Речь заходит о том, чтобы провести очередную встречу в "нормандском формате". Было два саммита — в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

В то же время он отметил, что саммит "нужно хорошо подготовить, чтобы лидерам четырех государств не было неловко от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются".