Проводить выборы в Ливии в нынешних условиях рискованно, считает Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проводить выборы в Ливии в нынешней ситуации рискованно, нужно сначала найти консенсус между всеми политическими силами в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия вместе с Францией и Италией, а также европейскими и региональными партнерами старается помочь урегулированию ситуации в Ливии и "высоко ценит то, что президент (Франции Эммануэль) Макрон сделал в мае, когда он пригласил четверых ключевых игроков ливийского народа в Париж", где стороны согласовали ориентировочную дату выборов — 10 декабря.

"К сожалению, те понимания, которые были достигнуты в Париже, выполняются не очень четко, и в результате основные политические силы пока еще не имеют общего согласия о том, как будет работать эта политическая система. В такой ситуации проводить выборы, по мнению многих специалистов, очень рискованно", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Министр отметил, что Россия поддерживает специального посланника ООН по Ливии Гассана Саляме, который "пытается нащупать такие подходы, которые действительно будут отражать консенсус политических сил прежде, чем они смогут уже с чистой совестью и взаимными обязательствами идти к избирательному участку".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла 29 мая в Париже. Встреча проводится под эгидой ООН при участии главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа, а также контролирующего восток страны маршала Халифы Хафтара. Участники конференции договорились о проведении президентских и парламентских выборов 10 декабря текущего года.