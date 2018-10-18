Лондон ответил отказом на запрос СК по делу Скрипалей

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании дела Скрипалей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Несколько месяцев этот запрос держали без ответа. Несколько дней назад поступил ответ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации", — сказал он в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

У Сергея Скрипаля двойное гражданство — российское и британское, но у Юлии Скрипаль — только российское, и международные конвенции требуют от Лондона предоставить к ней доступ, напомнил глава внешнеполитического ведомства.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.