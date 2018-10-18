Лондон ответил отказом на запрос СК по делу Скрипалей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Великобритания ответила отказом на запрос Следственного комитета России о взаимной помощи в расследовании дела Скрипалей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
У Сергея Скрипаля двойное гражданство — российское и британское, но у Юлии Скрипаль — только российское, и международные конвенции требуют от Лондона предоставить к ней доступ, напомнил глава внешнеполитического ведомства.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.