ИГ* обосновывается в Афганистане вплотную к союзникам России, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обосновываются на севере Афганистана вплотную к союзникам и партнерам России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва все чаще получает данные о перевозке американцами боевиков ИГ* в Ирак и Афганистан. По его словам, тревога Москвы связана с тем, что эти факты вписываются в подозрения аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГ*.

"Особенно игиловцы обосновываются на севере (Афганистана — ред.). Это вплотную к Центральной Азии, к нашим союзникам и стратегическим партнерам. Это серьезнейший вопрос. Мы будем добиваться, чтобы здесь была полная ясность", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.