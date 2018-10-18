МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Повышенный спрос на марихуану отмечен в нескольких городах Канады в первый день после того, как в стране вступил в силу закон о легализации этого наркотического средства, сообщает телеканал CTV News.

Как отмечает телеканал, длинные очереди выстроились перед точками продажи марихуаны еще задолго до их открытия. Так, один из покупателей в Монреале сообщил телеканалу, что еще в 03.45 по местному времени он занял очередь у точки продажи марихуаны, открытие которой было запланировано на 10.00. В другом канадском городе Калгари первый клиент занял очередь за марихуаной еще во вторник.

Кроме того, как добавляет телеканал, тысячи покупателей выстроились в очередь за легализованным наркотическим средством в онлайн-магазинах. Так, на сайте, зарегистрированном в провинции Альберта, очередь за марихуаной заняли свыше 11 тысяч человек, а аналогичный сайт, реализующий марихуану в Онтарио, сообщил, что с момента запуска сайта сотрудниками было обработано свыше 38 тысяч заказов наркотического средства.

Между тем данные опроса, ранее проведенного для телеканала, свидетельствуют о том, что более 70% жителей Канады не собираются употреблять марихуану после ее легализации.

В июне сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в медицинских целях. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях с 17 октября 2018 года.