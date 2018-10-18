Япония заявила России протест из-за стрельб в районе острова Итуруп

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила протест России из-за запланированных на конец октября ракетных стрельб в районе острова Итуруп. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, маневры ведут "к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны".

Он вновь заявил о необходимости решить вопрос мирного договора и принадлежности "северных территорий" — так в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

"Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией", — добавил Суга.

В японских СМИ появилась информация, что Россия уведомила о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп 17-20, 21-27 и 28-31 октября.

Отношения России и Японии Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. © AFP 2018 / Behrouz Mehri Токио после выборов: Япония завела себя с Курилами в тупик Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

На прошлой неделе Токио уже заявлял Москве протест из-за плановых стрельб на Курилах. В российском МИД заявили, что отвергают эти демарши, а также заявили, что рецидивы "мегафонной" дипломатии со стороны Японии наносят ущерб позитивной атмосфере отношений двух стран.