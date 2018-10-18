Япония заявила России протест из-за стрельб в районе острова Итуруп

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила протест России из-за запланированных на конец октября ракетных стрельб в районе острова Итуруп. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Он вновь заявил о необходимости решить вопрос мирного договора и принадлежности "северных территорий" — так в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
"Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией", — добавил Суга.
В японских СМИ появилась информация, что Россия уведомила о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп 17-20, 21-27 и 28-31 октября.
Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.