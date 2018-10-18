ТОКИО, 18 окт — РИА Новости. Международный форум "Актуальные вопросы российско-японского сотрудничества в сфере образования, науки и русского языка" открылся в четверг в Токио с участием представителей ученых и сотрудников высших учебных учреждений двух стран.

Двухдневная конференция организована в посольстве России в Японии усилиями Россотрудничества в рамках перекрестных годов двух стран.

Как отметил на открытии форума посол РФ в Японии Михаил Галузин, сотрудничество в образовании, науке и изучении языков "обещает очень полезные результаты, поскольку речь идет о взаимодействии действительно очень серьезных эффективных, основанных на глубоких научных традициях систем образования России и Японии".

По словам Галузина, эффективно работает такой механизм, как форум ректоров вузов двух стран, первый из которых состоялся в мае 2009 года. Этот форум теперь преобразовался в Ассоциацию ВУЗов России и Японии.

"Нашу совместную задачу мы видим в том, чтобы сообща готовить новое поколение специалистов, которые были бы готовы к совместной работе в области науки и образования на благо народов двух стран", — подчеркнул Галузин.

Представители ВУЗов России и Японии обмениваются на форуме информацией о сотрудничестве между лабораториями в исследованиях самых разных областей, об организации будущих студенческих и научных обменов в развитии робототехники, медицинских технологий, изучении климатических изменений.

К примеру Казанский университет и университет в Канадзаве недавно начали программу российско-японских лидеров будущего, которая предусматривает различные уровни от обменов в культуре и языке, до высокотехнологичных исследований в медицине. Представитель университета Киндай из Осаки Кунитоси Хисикава, предложил такой простой способ организации краткосрочных обменов с университетами России как проведение их во время каникул, чтобы не отнимать у студентов время на основную учебу.

Россия и Япония, по его словам, разделяют общие ценности и совместно могут подготовить будущих специалистов, которые позволят внести вклад в развитии обеих стран.