Суд в Перу отменил решение о задержании дочери экс-президента Фухимори

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Апелляционный уголовный суд Перу в среду вечером отменил решение о задержании дочери экс-президента страны Альберто Фухимори Кейко.

Заседание суда транслировалось в эфире телеканала TVPeru Noticias . Судья объявил недействительным решение предыдущей судебной инстанции о задержании Фухимори-младшей. Теперь она должна выйти на свободу.

Кейко Фухимори была задержана 10 октября после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Прокуратура выдала ордер на ее задержание и еще около 20 человек на срок до десяти дней. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконных взносах на проведение предвыборной кампании партии "Народная сила", лидером которой является дочь экс-президента, в 2011 году.