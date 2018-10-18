МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Почти половина американских военных считают, что США вскоре будут вовлечены в полномасштабную войну. Об этом свидетельствует опрос издания Military Times.

Согласно результатам исследования, 46 процентов американских военных считают, что их страна примет участие в войне в течение следующего года. Согласно данным предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2017 года, такую точку зрения высказывали лишь пять процентов военнослужащих армии США.

Половина опрошенных военнослужащих считают, что их страна не будет втянута в следующем году в серьезный военный конфликт. В прошлый раз таких было 67 процентов.

Большинство респондентов (71 процент) считают, что основным противником в возможной войне вероятнее всего будет Россия, на втором месте — Китай (69 процентов). В 2017 году за Россию высказывались 53 процента, а за Китай — 45.

Кроме того, главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов военные назвали кибертерроризм (89 процентов). По их мнению, американская армия плохо подготовлена к отражению атак в киберпространстве.

Результаты опроса также показали, что американские военные перестали считать серьезной угрозу со стороны Северной Кореи, причиной чему послужила политика Дональда Трампа по отношению к КНДР.