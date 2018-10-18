Обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала на Украину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Студента из Барнаула Мария Мотузная, которую судили по делу об экстремизме из-за публикаций в соцсети "ВКонтакте", сообщила, что уехала из России.
Дело Мотузной 9 октября суд в Барнауле вернул на доследование прокурору.
"Всем спасибо, Россия, прощай", — написала она в Twitter. Мотузная также сообщила, что уехала в Киев. Она подчеркнула, что не будет просить на Украине политическое убежище.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по этой статье 75% касались сети.