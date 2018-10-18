Обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала на Украину

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте» Мария Мотузная. Архивное фото

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте» Мария Мотузная. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Студента из Барнаула Мария Мотузная, которую судили по делу об экстремизме из-за публикаций в соцсети "ВКонтакте", сообщила, что уехала из России.

Дело Мотузной 9 октября суд в Барнауле вернул на доследование прокурору.

"Всем спасибо, Россия, прощай", — написала она в Twitter. Мотузная также сообщила, что уехала в Киев. Она подчеркнула, что не будет просить на Украине политическое убежище.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по этой статье 75% касались сети.