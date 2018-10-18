ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до 33 человек, сообщила газета USA Today со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 29 погибших.
Уточняется, что больше всего жертв во Флориде — 23, также шесть человек погибли в Виргинии, трое в Северной Каролине и один в Джорджии. Было повреждено более 15 тысяч домов, а 4,2 тысячи домов оказались разрушены.
По оценкам аналитиков, которые приводит телеканал Fox News, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.