Турецкая газета рассказала, как США отдают России Ближний Восток

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. После инцидента с убийством журналиста Джамаля Хашукджи Россия находится в очень выгодном положении, пишет турецкая газета Sabah.

Издание отмечает, что после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии жестким наказанием из-за убийства журналиста, Эр-Рияд резко отреагировал на эту угрозу, чем серьезно помог России.

В частности, Саудовская Аравия может рассмотреть такие ответные меры как повышение цены на нефть до 200 долларов, её продажа в китайских юанях вместо долларов, сближение с Ираном, приостановка обмена разведданными с Западом, предоставление военной базы России, прекращение покупки оружия у США и другие.

По мнению издания, инцидент с Хакуджи показал слабость союза США и Саудовской Аравии. Атмосфера недоверия между странами вынуждает Эр-Рияд искать альтернативы этим отношениям. Таким образом, Трамп, который не стесняется в угрозах, сам подталкивает своих давних союзников к сотрудничеству с Россией и Китаем.

На этом фоне, Россия, поджидая ошибки администрации Трампа, в подходящее время "запускает колесо дипломатии". Российский президент Владимир Путин хорошо знает слабости западного союза, и предпринимает шаги, которые усилят позиции России на Ближнем Востоке. При этом, как пишет издание, "Вашингтон по очень низкой цене постепенно оставляет России свои зоны влияния".

Кроме того, Россия налаживает контакты с Египтом, а также предпринимает действия и по ухудшению отношений США и Турции, которые получили тенденцию к восстановлению после освобождения американского пастора Брансона. Россия обвиняет США в создании "квазигосударства" через курдские Отряды народной самообороны к востоку от Евфрата в Сирии, и, таким образом, угрожает турецко-американским отношениям.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post, и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.