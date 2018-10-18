Венесуэла осудила нападение на колледж в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие.

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Венесуэла осуждает нападение на колледж в Крыму, говорится в распространенном в среду коммюнике МИД южноамериканской страны.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы решительно осуждает террористическую атаку, которая произошла 17 октября 2018 года в центре профессионального обучения в Крыму", — отмечается в заявлении.

По заявлению МИД, Венесуэла выступает за прекращение насильственных действий, которые угрожают жизни невинных людей, и установление авторов и исполнителей этого нападения.

Правительство Венесуэлы выразило свои искренние соболезнования родным жертв, президенту Владимиру Путину и всему народу России, а также желает скорейшего выздоровления раненым.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>