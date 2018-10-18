Венесуэла осудила нападение на колледж в Керчи

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Венесуэла осуждает нападение на колледж в Крыму, говорится в распространенном в среду коммюнике МИД южноамериканской страны.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы решительно осуждает террористическую атаку, которая произошла 17 октября 2018 года в центре профессионального обучения в Крыму", — отмечается в заявлении.
Правительство Венесуэлы выразило свои искренние соболезнования родным жертв, президенту Владимиру Путину и всему народу России, а также желает скорейшего выздоровления раненым.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>