Премьер Британии покинула саммит ЕС по Brexit, не сказав ни слова прессе

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Премьер Британии Тереза Мэй покинула в среду вечером переговоры по Brexit в Брюсселе, не сказав журналистам ни слова.

В среду в Брюсселе открылся Евросовет, первая часть которого была посвящена вопросам выхода Великобритании из ЕС. Перед началом встречи большинство выступавших перед журналистами лидеров были очень осторожны в своих оценках относительно возможности быстрого достижения договоренностей.

По завершению встречи Мэй в сопровождении своей переговорной команды быстрым шагом покинула здание Совета ЕС по красной ковровой дорожке через парадный вход и, не сказав журналистам ни слова, уехала в предоставленном ей кортеже.

Перед началом переговоров она заявила журналистам, что договоренность об условиях отделения Великобритании от Евросоюза достижима, включая и вопрос ирландской границы.