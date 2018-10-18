Американский политолог рассказал, как Китай может объединить Россию и США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Изменить отношения РФ и США, а также избавиться от антироссийских настроений на Западе возможно только в случае усиления влияния Китая, заявил видный американский политолог, автор концепции "наступательного реализма" Джон Миршаймер.
"Мое мнение по этому вопросу достаточно простое. Есть только одна вещь, которая изменит позицию по России и изменит отношения США и России, — это рост Китая. Если Китай продолжит расти, то американцы и русские, я считаю, объединятся … в попытке сдержать Китай", — полагает специалист.
Миршаймер уверен, что для США это "идиотизм, со стратегической точки зрения, — толкать Россию в руки китайцев".
"Угроза со стороны Китая гораздо сильнее, чем со стороны России. У нас должны быть хорошие отношения с русскими", — добавил политолог.
Кроме того, Миршаймер уверен, что политика США в отношении Ирана также несостоятельна. "Мы толкаем Иран к китайцам. Мы должны убедиться, что такие люди, как иранцы, на нашей стороне", — сказал он, отмечая рост влияния Китая в регионе Персидского залива.