Американский политолог рассказал, как Китай может объединить Россию и США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Изменить отношения РФ и США, а также избавиться от антироссийских настроений на Западе возможно только в случае усиления влияния Китая, заявил видный американский политолог, автор концепции "наступательного реализма" Джон Миршаймер.

На выступлении политолога с его новой книгой в Центре стратегических и международных исследований ему задали вопрос, что должно произойти для того, чтобы на Западе изменились антироссийские настроения.

"Мое мнение по этому вопросу достаточно простое. Есть только одна вещь, которая изменит позицию по России и изменит отношения США и России, — это рост Китая. Если Китай продолжит расти, то американцы и русские, я считаю, объединятся … в попытке сдержать Китай", — полагает специалист.

Миршаймер уверен, что для США это "идиотизм, со стратегической точки зрения, — толкать Россию в руки китайцев".

"Угроза со стороны Китая гораздо сильнее, чем со стороны России. У нас должны быть хорошие отношения с русскими", — добавил политолог.

По его словам, если бы находящиеся сейчас у власти люди, которые определяют внешнюю политику в США, работали бы в конце 30-х — начале 40-х годов XX века, то согласно их логике, они бы объявили войну одновременно "и нацистской Германии, и Советскому Союзу".

Кроме того, Миршаймер уверен, что политика США в отношении Ирана также несостоятельна. "Мы толкаем Иран к китайцам. Мы должны убедиться, что такие люди, как иранцы, на нашей стороне", — сказал он, отмечая рост влияния Китая в регионе Персидского залива.