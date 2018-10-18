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"Напасть на церкви и священников". Бойцов добробатов выводят из Донбасса

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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБоец батальона Азов на Софийской площади в КиевеБоец батальона Азов на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина готовится к выборам президента: отметившихся мародерством и насилием бойцов добровольческих батальонов уводят из Донбасса в тыл. Там они займутся "поддержанием порядка" — будут "кошмарить" неугодных кандидатов и отбивать нападения "побратимов". Самые сообразительные давно переключились на отъем имущества у недостаточно лояльных Киеву предпринимателей. РИА Новости рассказывает о роли формирований националистов в украинской политике.

Не ушли, а выгнали

Глава так называемой Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош объявил, что пятый и восьмой батальоны уходят с передовой в Донбассе, чтобы готовить отряды территориальной обороны в разных регионах страны. "Мы не выходим из войны. Пока идет война, мы будем участвовать в ней", — подчеркнул он. По его словам, бойцы отводятся "в тыл", чтобы не допустить "российского реванша".

Он пояснил, что соберет всех ветеранов АТО (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе) в некий "ударный кулак". "Мы видим, как после дембеля начинают "дерибанить" (преследовать в уголовном порядке, лишать имущества. — Прим. ред.) участников боевых действий. Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важнейшим для Украины в настоящее время", — сообщил Ярош.

СМИ быстро растиражировали угрозы бывшего главы "Правого сектора"*. Но осталось загадкой, с какой передовой уходят его батальоны, ведь их там уже несколько месяцев нет. Украинское командование в этом году удалило из зоны боевых действий бойцов добробатов и прочих любителей повоевать. На выход попросили и боевиков УДА. В июле ярошевский батальон "Аратта" был разоружен в Донбассе спецподразделением МВД.

Лидер Правого сектора* Дмитрий Ярош. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе‍

"Нас окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали — искали оружие, — возмущался боец "Аратты". — Пускай теперь Наев с Порохом (командующий силовой операцией в Донбассе Сергей Наев и президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.) сами на "ноль" ходят и воюют".

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, воюющий в Донбассе, на условиях анонимности подтвердил РИА Новости, что между кадровыми военными и добровольцами отношения часто не складываются. "Настроения "нехай теперь Порох сам воюет с ватой и сепарами" очень распространены. Военные добровольцев не любили. Националисты кроме бардака и насилия ничего не приносят. А Украинская добровольческая армия — в ней от армии только название, на самом деле их в строю максимум человек пятьдесят. Сам Ярош чего-то стоил, пока СБУ возглавлял его куратор Валентин Наливайченко. А после ухода кума (Наливайченко — крестный отец детей Яроша. — Прим. ред.) дела пошли под откос", — говорит собеседник РИА Новости.

Он добавляет, что у Яроша и в "Правом секторе"* были шаткие позиции, и с Добровольческим украинским корпусом не заладилось. Теперь у него только собственная "армия из 50 человек".

Военнослужащий предположил, что даже после того, как командиры ВСУ попытались избавиться от добровольцев, на передовой могли оставаться некоторые бойцы добробатов. "Вероятно, их и забрал Ярош и подал это все как отвод батальонов", — делает вывод собеседник.

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБоец добровольческого батальона на линии фронта на востоке Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Боец добровольческого батальона на линии фронта на востоке Украины

Чем займутся в тылу

"Батальоны Украинской добровольческой армии на самом деле не батальоны. Это подразделения по десять-двадцать, ну тридцать человек максимум. Это взвод, а не батальон, — объясняет директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Говорили о пятнадцати тысячах человек. Столько можно получить, если считать всех, кто прошел через систему "армии" — записался добровольцем, был активистом. Реально, несмотря на громкое название, никаких тысяч на передовой нет".

Экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинский националист Ярош планирует захватить Кубань и Воронеж

По его мнению, бойцы Яроша могут влиться в территориальные батальоны. "Это те подразделения в регионах, которые получат право на легальное ношение оружия, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание правопорядка. Это настоящие боевые организации. Иметь на них влияние — серьезный ресурс. Но это получится, если Ярош договорится с главой МВД Арсеном Аваковым. А если не договорится, то вся его активность закончится быстро и болезненно", — продолжает Белашко.

О личном влиянии Яроша на политические процессы говорить не приходится. "Все эти "ужасные радикалы" на коротком поводке у полиции, прокуратуры и спецслужб. Когда им приходит команда "сидеть и не рыпаться", они сидят и не рыпаются. Самодеятельностью занимаются только те, кто работает на создание картинки для иностранных СМИ, вероятно, также в интересах спецслужб, в том числе зарубежных. Им не мешают, потому что они ничем не угрожают режиму", — уточняет Белашко.

Сторонники радикального движения Правый сектор (организация запрещена в РФ) в Киеве
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Мнение: на Украине "Правый сектор"* – часть государственной машины насилия

Бывший участник АТО и Майдана, политэмигрант Александр Мединский подозревает, что подразделения националистов действительно собирают в один кулак — для захвата церквей Московского патриархата. "Воюют они (националисты. — Прим. ред.) очень условно, ими не заменить кадровые части. Зато для нападений на обывателей, старушек в церквях, священников — самое то", — считает он.

"Видимо, дело и в предвыборной кампании, — добавляет Белашко. — Ведь чтобы "отжимать" предприятия, люди с боевой подготовкой не нужны. Там требуются либо спецы из органов, знающие, как войти на предприятие, либо гопники, которые с матом-перематом валят заборы на стройках. А боевики могут потребоваться, чтобы защищать результаты голосования или кошмарить неугодных кандидатов".

Лидер националистической партии Свобода Олег Тягнибок. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши

Эксперт выражает сомнение, что националистов используют для захвата приходов Московского патриархата. По его мнению, власть попытается убедить иерархов церквей договориться между собой по-хорошему. "Тут не нужны ни националисты, ни украинская полиция. При необходимости в серьезных силовых акциях обратятся к профессионалам, которые редко попадают в медиа. Но такие акции пока не планируются", — отмечает Белашко.

То, что Киев намерен действовать другими методами, косвенно подтвердил и министр культуры Украины Евгений Нищук. Он приказал провести учет всех культурно-исторических ценностей в храмах канонического Московского патриархата, который де-юре арендует у государства главные православные святыни Украины — Киево-Печерскую и Почаевскую лавру. Украинские власти могут просто расторгнуть договор аренды и выставить священников Московского патриархата из лавр. Полулегальные формирования националистов для этого не нужны.

© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Киево-Печерская лавра в Киеве

Либо ты свой, либо ты — добыча

Участник украинского националистического движения в комментарии РИА Новости был менее сдержан в характеристиках Яроша и Авакова. "Ярош — это кукла, болванчик. Аваков — серьезный рейдер. С другой стороны, "Добровольческая армия" и "Добровольческий корпус" реально воевали на Донбассе, а "Азов" и "Схидный корпус" ("Восточный корпус". — Прим. ред.) больше позировали с оружием. Из "азовцев" в серьезных боях засветилась только одна рота. Остальные мародерствовали и капища свои языческие строили. Зиговали еще. Зато благодаря "азовцам" Аваков и его люди забирают себе предприятия, здания, землю. В Мариуполе даже бабушки — торговки семечками отстегивают им дань. А на фронт "азовцы" не рвутся", — описывает будни добробатов националист.

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Spiegel: "Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов

Некоторые добровольческие формирования находились одновременно и в тылу, и на передовой. "Например, батальон "Печерск". Часть "бата" вместе с командиром Олегом Голтвянским вела бои под Луганском, — рассказывает собеседник РИА Новости. — А другая часть грабила коммерсантов в Киеве".

"Добровольцы" не стеснялись нападать на патриотически настроенных обывателей или расхищать собранные волонтерами вещи. "А история с танком "Азовец" и заводом, на котором этот танк собирали? Все патриоты тогда возмутились. "Азов" и Грузинский легион напали на завод, разрушили цех, отняли предприятие у тех, кто на добровольных началах помогал создавать и ремонтировать бронетехнику. Завод "отжали" и, видимо, вывезли на металлолом. Получилось как: люди им помогали, а их в благодарность выкинули на мороз", — продолжает он. 

"Мораль в "Азове", как и во многих "батах", гопническая, если ты с нами, то герой, а если ты чужак, то все равно кто ты — патриот Украины, ветеран АТО, законопослушный гражданин, ты — законная добыча. Объяснение найдут, почему ты неправильный: гей, еврей, вата и сепар", — раскрывает психологию "побратимов" националист.  

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 

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