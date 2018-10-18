МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина готовится к выборам президента: отметившихся мародерством и насилием бойцов добровольческих батальонов уводят из Донбасса в тыл. Там они займутся "поддержанием порядка" — будут "кошмарить" неугодных кандидатов и отбивать нападения "побратимов". Самые сообразительные давно переключились на отъем имущества у недостаточно лояльных Киеву предпринимателей. РИА Новости рассказывает о роли формирований националистов в украинской политике.

Не ушли, а выгнали

Глава так называемой Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош объявил, что пятый и восьмой батальоны уходят с передовой в Донбассе, чтобы готовить отряды территориальной обороны в разных регионах страны. "Мы не выходим из войны. Пока идет война, мы будем участвовать в ней", — подчеркнул он. По его словам, бойцы отводятся "в тыл", чтобы не допустить "российского реванша".

Он пояснил, что соберет всех ветеранов АТО (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе) в некий "ударный кулак". "Мы видим, как после дембеля начинают "дерибанить" (преследовать в уголовном порядке, лишать имущества. — Прим. ред.) участников боевых действий. Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важнейшим для Украины в настоящее время", — сообщил Ярош.

СМИ быстро растиражировали угрозы бывшего главы "Правого сектора"*. Но осталось загадкой, с какой передовой уходят его батальоны, ведь их там уже несколько месяцев нет. Украинское командование в этом году удалило из зоны боевых действий бойцов добробатов и прочих любителей повоевать. На выход попросили и боевиков УДА. В июле ярошевский батальон "Аратта" был разоружен в Донбассе спецподразделением МВД.

"Нас окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали — искали оружие, — возмущался боец "Аратты". — Пускай теперь Наев с Порохом (командующий силовой операцией в Донбассе Сергей Наев и президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.) сами на "ноль" ходят и воюют".

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, воюющий в Донбассе, на условиях анонимности подтвердил РИА Новости, что между кадровыми военными и добровольцами отношения часто не складываются. "Настроения "нехай теперь Порох сам воюет с ватой и сепарами" очень распространены. Военные добровольцев не любили. Националисты кроме бардака и насилия ничего не приносят. А Украинская добровольческая армия — в ней от армии только название, на самом деле их в строю максимум человек пятьдесят. Сам Ярош чего-то стоил, пока СБУ возглавлял его куратор Валентин Наливайченко. А после ухода кума (Наливайченко — крестный отец детей Яроша. — Прим. ред.) дела пошли под откос", — говорит собеседник РИА Новости.

Он добавляет, что у Яроша и в "Правом секторе"* были шаткие позиции, и с Добровольческим украинским корпусом не заладилось. Теперь у него только собственная "армия из 50 человек".

Военнослужащий предположил, что даже после того, как командиры ВСУ попытались избавиться от добровольцев, на передовой могли оставаться некоторые бойцы добробатов. "Вероятно, их и забрал Ярош и подал это все как отвод батальонов", — делает вывод собеседник.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Боец добровольческого батальона на линии фронта на востоке Украины © AP Photo / Evgeniy Maloletka Боец добровольческого батальона на линии фронта на востоке Украины

Чем займутся в тылу

"Батальоны Украинской добровольческой армии на самом деле не батальоны. Это подразделения по десять-двадцать, ну тридцать человек максимум. Это взвод, а не батальон, — объясняет директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Говорили о пятнадцати тысячах человек. Столько можно получить, если считать всех, кто прошел через систему "армии" — записался добровольцем, был активистом. Реально, несмотря на громкое название, никаких тысяч на передовой нет". © РИА Новости / Григорий Василенко Перейти в фотобанк Украинский националист Ярош планирует захватить Кубань и Воронеж

По его мнению, бойцы Яроша могут влиться в территориальные батальоны. "Это те подразделения в регионах, которые получат право на легальное ношение оружия, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержание правопорядка. Это настоящие боевые организации. Иметь на них влияние — серьезный ресурс. Но это получится, если Ярош договорится с главой МВД Арсеном Аваковым. А если не договорится, то вся его активность закончится быстро и болезненно", — продолжает Белашко.

О личном влиянии Яроша на политические процессы говорить не приходится. "Все эти "ужасные радикалы" на коротком поводке у полиции, прокуратуры и спецслужб. Когда им приходит команда "сидеть и не рыпаться", они сидят и не рыпаются. Самодеятельностью занимаются только те, кто работает на создание картинки для иностранных СМИ, вероятно, также в интересах спецслужб, в том числе зарубежных. Им не мешают, потому что они ничем не угрожают режиму", — уточняет Белашко.

Бывший участник АТО и Майдана, политэмигрант Александр Мединский подозревает, что подразделения националистов действительно собирают в один кулак — для захвата церквей Московского патриархата. "Воюют они (националисты. — Прим. ред.) очень условно, ими не заменить кадровые части. Зато для нападений на обывателей, старушек в церквях, священников — самое то", — считает он.

"Видимо, дело и в предвыборной кампании, — добавляет Белашко. — Ведь чтобы "отжимать" предприятия, люди с боевой подготовкой не нужны. Там требуются либо спецы из органов, знающие, как войти на предприятие, либо гопники, которые с матом-перематом валят заборы на стройках. А боевики могут потребоваться, чтобы защищать результаты голосования или кошмарить неугодных кандидатов".

Эксперт выражает сомнение, что националистов используют для захвата приходов Московского патриархата. По его мнению, власть попытается убедить иерархов церквей договориться между собой по-хорошему. "Тут не нужны ни националисты, ни украинская полиция. При необходимости в серьезных силовых акциях обратятся к профессионалам, которые редко попадают в медиа. Но такие акции пока не планируются", — отмечает Белашко.

То, что Киев намерен действовать другими методами, косвенно подтвердил и министр культуры Украины Евгений Нищук. Он приказал провести учет всех культурно-исторических ценностей в храмах канонического Московского патриархата, который де-юре арендует у государства главные православные святыни Украины — Киево-Печерскую и Почаевскую лавру. Украинские власти могут просто расторгнуть договор аренды и выставить священников Московского патриархата из лавр. Полулегальные формирования националистов для этого не нужны.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Киево-Печерская лавра в Киеве © Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Киево-Печерская лавра в Киеве

Либо ты свой, либо ты — добыча

Участник украинского националистического движения в комментарии РИА Новости был менее сдержан в характеристиках Яроша и Авакова. "Ярош — это кукла, болванчик. Аваков — серьезный рейдер. С другой стороны, "Добровольческая армия" и "Добровольческий корпус" реально воевали на Донбассе, а "Азов" и "Схидный корпус" ("Восточный корпус". — Прим. ред.) больше позировали с оружием. Из "азовцев" в серьезных боях засветилась только одна рота. Остальные мародерствовали и капища свои языческие строили. Зиговали еще. Зато благодаря "азовцам" Аваков и его люди забирают себе предприятия, здания, землю. В Мариуполе даже бабушки — торговки семечками отстегивают им дань. А на фронт "азовцы" не рвутся", — описывает будни добробатов националист.

Некоторые добровольческие формирования находились одновременно и в тылу, и на передовой. "Например, батальон "Печерск". Часть "бата" вместе с командиром Олегом Голтвянским вела бои под Луганском, — рассказывает собеседник РИА Новости. — А другая часть грабила коммерсантов в Киеве".

"Добровольцы" не стеснялись нападать на патриотически настроенных обывателей или расхищать собранные волонтерами вещи. "А история с танком "Азовец" и заводом, на котором этот танк собирали? Все патриоты тогда возмутились. "Азов" и Грузинский легион напали на завод, разрушили цех, отняли предприятие у тех, кто на добровольных началах помогал создавать и ремонтировать бронетехнику. Завод "отжали" и, видимо, вывезли на металлолом. Получилось как: люди им помогали, а их в благодарность выкинули на мороз", — продолжает он.

"Мораль в "Азове", как и во многих "батах", гопническая, если ты с нами, то герой, а если ты чужак, то все равно кто ты — патриот Украины, ветеран АТО, законопослушный гражданин, ты — законная добыча. Объяснение найдут, почему ты неправильный: гей, еврей, вата и сепар", — раскрывает психологию "побратимов" националист.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.