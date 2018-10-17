Опрос показал отношение американцев к России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Всего 2% американцев считают Россию союзником США, тогда как треть жителей страны рассматривают РФ как врага, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov.

По данным опроса, 34% респондентов на вопрос о том, рассматривают ли они приведенные страны "как друзей или врагов США", ответили, что считают Россию врагом. Еще десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% — недружественным.

Также, согласно результатам исследования, 14% американцев считают, что президент Дональд Трамп относится к РФ как к союзнику, а 12% полагают, что для него Россия представляется врагом.

Результаты опроса показывают, что всего 1% американцев считают союзником КНДР, почти половина респондентов (47%) ответили, что относятся к этой стране как к врагу.

Опрос проводился в период с 14 по 16 октября с участием 1500 жителей США. Уровень погрешности составляет примерно 3%.

В свою очередь, согласно проведенному в сентябре опросу "Левады-центра", каждый пятый россиянин очень плохо относится к США, и лишь 3% граждан РФ в целом очень хорошо относятся к Америке. Сотрудники центра задавали вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к США?". Согласно данным опроса, лишь 3% россиян относятся к ним "очень хорошо", обратной точки зрения ("очень плохо") придерживаются 21% россиян. Кроме того, в "основном хорошо" ответили 31%, а "в основном плохо" — 33% россиян.

В январе 2018 года, отвечая на тот же вопрос, только 9% россиян заявили, что относятся к США очень плохо. Очень хорошо относились к Штатам 2% опрошенных, в основном хорошо — 35%, в основном плохо — 40%. Опрос проведен 20-26 сентября, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.