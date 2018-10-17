МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду пообещал не заключать соглашения с главами наркокартелей, орудующих в латиноамериканской стране.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала этого года убито около 16 тысяч человек, что на 18% выше аналогичных показателей первой половины 2017 года. При этом новый президент выступал за проект закона об амнистии и легализации легких наркотиков.

"Должно быть совершенно ясно, что мы не будем заключать никаких соглашений такого типа", — заявил Лопес Обрадор на мероприятии в городе Сьюдад-Виктория в неспокойном штате Тамаулипас.