Секретарь СЖР Тимур Шафир попал в базу данных украинского "Миротворца"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией", об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Внесли меня в свою базу "Миротворец" с формулировкой "Антиукраинская пропаганда. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым Россией. Манипулирование общественно значимой информацией. Подмена понятий "свобода слова" и "демократия" идеологической кремлевской пропагандой". Что же, очень рад оказаться в компании весьма достойных людей!" — написал Шафир.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".