Спикер ЕП заявил, что не услышал в речи Мэй новых предложений по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Премьер Британии Тереза Мэй не представила собравшимся в среду в Брюсселе на саммит лидерам стран ЕС принципиально новых предложений, заявил в среду спикер Европарламента Антонио Таяни.

Мэй представила в среду вечером на саммите ЕС свое видение состояния переговоров по Brexit.

"Я внимательно слушал сегодня выступление Мэй. Должен сказать, что сегодня атмосфера была намного более разряженной, в отличие от саммита в Зальцбурге, и было заявлено намерение с обеих сторон достичь соглашения. Но я не констатировал значимых новых элементов в том, что касается содержания выступления премьера Мэй", — заявил он.