Президент Гватемалы заявил, что не подчинится требованиям США по мигрантам

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил в среду, что считает неправильным обуславливать оказание помощи со стороны США рядом условий по миграционной политике.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.
"Никакая помощь не может быть обусловлена и никакая помощь не может быть потребована… Мы ведем себя с достоинством и не принимаем и не выдвигаем условия", — приводит портал Prensa Libre заявление Моралеса.
На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.
Так, МИД и МВД Мексики в опубликованном в среду коммюнике отметили, что попытка проникнуть на территорию страны нелегально повлечет за собой административное наказание и возвращение в государство, откуда мигрант прибыл.