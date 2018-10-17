Президент Гватемалы заявил, что не подчинится требованиям США по мигрантам

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил в среду, что считает неправильным обуславливать оказание помощи со стороны США рядом условий по миграционной политике.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.

"Никакая помощь не может быть обусловлена и никакая помощь не может быть потребована… Мы ведем себя с достоинством и не принимаем и не выдвигаем условия", — приводит портал Prensa Libre заявление Моралеса.

В настоящий момент сразу два каравана гондурасских мигрантов двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Первый караван в составе примерно 2 тысяч человек находится в районе города Сакапа, второй (около 100 человек) – у города Чолутека, его участники планируют присоединиться к первому каравану позднее.

На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

Так, МИД и МВД Мексики в опубликованном в среду коммюнике отметили, что попытка проникнуть на территорию страны нелегально повлечет за собой административное наказание и возвращение в государство, откуда мигрант прибыл.