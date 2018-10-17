На президента Гаити совершили покушение

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Неизвестные совершили покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза, глава государства не пострадал, сообщает портал Haiti Libre.
Сообщается, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал.
Двое сотрудников службы безопасности президента были ранены, один из них в голову. О других обстоятельствах инцидента или аресте подозреваемых не сообщается.