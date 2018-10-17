ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вызывает озабоченность, но не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Решение было принято в среду по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ, который обсуждал ситуацию с распространением заболевания в ДР Конго.
Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля. По данным ВОЗ, количество заражений вирусом составило 216 случаев, включая 139 смертей. На данный момент 57 человек выздоровели.