ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением Эболы в Конго

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вызывает озабоченность, но не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Комитет принял решение, что Эбола не представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба. При этом риск глобального распространения очень низкий, но остается высоким для соседних стран", — сказал он.

Решение было принято в среду по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ, который обсуждал ситуацию с распространением заболевания в ДР Конго.

Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля. По данным ВОЗ, количество заражений вирусом составило 216 случаев, включая 139 смертей. На данный момент 57 человек выздоровели.