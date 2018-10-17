Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, сообщила его пресс-служба.

"Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких", — говорится в сообщении.

Ранее студент устроил в колледже массовое убийство. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

По его словам, преподаватели считали Рослякова обычным студентом: он не был агрессивным, получал стипендию и не имел проблем с законом. После атаки на колледж Росляков покончил с собой.

В Севастополе после трагедии объявили трехдневный траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент также пообещал тщательно расследовать все версии трагедии.