Барнье: необходимо больше времени для переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Для выработки соглашения с Британией по выходу из ЕС необходимо больше времени, работа продолжится в ближайшие недели, заявил в среду журналистам перед саммитом в Брюсселе переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Я проинформирую сегодня Евросовет о переговорах. Мы много работали в последние недели, но еще не достигли соглашения. Brexit должен быть упорядоченным для всех. Нам нужно больше времени, мы продолжим работу в ближайшие недели, спокойно и терпеливо", — сказал он.