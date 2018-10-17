Италии удалось сократить число нелегальных мигрантов, заявил Сальвини

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Италия без помощи Европы добилась сокращения числа нелегальных мигрантов в стране, заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини.

"Сегодня с удовлетворением могу сказать, что несмотря на то, что Европа нам совсем не помогала, благодаря несколько жёсткой нашей позиции нам удалось значительно уменьшить число нелегальных мигрантов. И это является гарантией нашей безопасности", — сказал итальянский политик, выступая на ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности в России Confindustria Russia в Москве.

Сальвини находится в Москве с однодневным визитом. Предыдущий визит вице-премьера Италии в Россию состоялся в июле. Тогда он посетил финал чемпионата мира по футболу, а также встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и руководством Совета безопасности РФ.