Макрон призвал ускорить переговоры по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо ускорить работу для достижения соглашения по Brexit, для этого настало время.

"Решать нужно сейчас. Я не будут давать прогноз, многое было уже сделано, но нужно ускорить работу. Есть срочность в том, чтобы найти соглашение, время для этого пришло", — сказал Макрон перед началом саммита ЕС по Brexit, выразив доверие переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

По его словам, необходим дополнительный прогресс в переговорах.

Макрон также заявил журналистам, что соглашение о выходе из ЕС необходимо, чтобы начать продумывать будущие отношения, и "это этап, который ожидается в ближайшие дни и недели".