В МИД Финляндии выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии выразило соболезнования в связи с трагедией в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Наши глубочайшие соболезнования семьям жертв сегодняшней ужасной трагедии в Керчи на Крымском полуострове. Мы желаем полного и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>