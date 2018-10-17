Россия с уважением относится к Трампу, заявил Медведев

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Россия с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, понимает, что сейчас "его атакуют справа и слева", из-за этого давления он пока радикально не смог улучшить отношения с Москвой и вряд ли сумеет это сделать в будущем, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

В интервью, полная версия которого выйдет в четверг, 18 октября, у главы российского правительства поинтересовалась: "Дональд Трамп – лучшее, что произошло в последнее время с Россией?". В ответ на это премьер напомнил: "мы Дональда Трампа не выбирали".

"Дональд Трамп – президент Соединённых Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему", — заверил Медведев.

Также он обратил внимание на давление, которому подвергается американский лидер внутри своей страны.

"Дональду Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева. Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать – именно в силу давления, которое на него оказывается. А с другой стороны, на него давят по другим направлениям", — добавил российский премьер.