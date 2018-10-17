Порошенко выразил надежду на углубление сотрудничества с ПА НАТО

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене выразил надежду, что ПА НАТО будет уделять приоритетное внимание углублению партнерства с Украиной в рамках политики открытых дверей, сообщила в среду пресс-служба украинского президента.

"Он (президент – ред.) выразил надежду, что ПА НАТО будет предоставлять приоритетное внимание вопросам дальнейшего углубления партнерства с Украиной в рамках политики открытых дверей альянса", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Порошенко проинформировал президента ПА НАТО о своей инициативе закрепить в конституции стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

"Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших пилотов самолета СУ-27, который разбился во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018", в которых принимают участие украинские военные и военные стран-членов НАТО", — сообщает пресс-служба.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.