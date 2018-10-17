МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер мог получить напрямую от портового сектора страны взятки на общую сумму в 5,9 миллиона реалов (около 1,6 миллиона долларов), говорится в сообщении федеральной полиции южноамериканской страны.

Эта сумма якобы выплачивались в течение 2000-2014 годов, отмечает канал Globo . Также полиция считает, что за этот период Темер мог получить от предприятий портовой отрасли еще 17 миллионов реалов (около 4,6 миллиона долларов) на свою политическую деятельность.

В начале 2018 года правоохранительные органы начали расследование связей главы государства с транспортной компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус. Также Темера подозревают в получении взяток от строительной компании Odebrecht.