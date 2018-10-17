МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер мог получить напрямую от портового сектора страны взятки на общую сумму в 5,9 миллиона реалов (около 1,6 миллиона долларов), говорится в сообщении федеральной полиции южноамериканской страны.
В начале 2018 года правоохранительные органы начали расследование связей главы государства с транспортной компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус. Также Темера подозревают в получении взяток от строительной компании Odebrecht.